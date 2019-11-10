Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! 9 Kasım Sayısal Loto çekiliş sonuçları

Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı. Binlerce vatandaş için umut kapısı olarak görülen Sayısal Loto'da 1269. hafta çekililşi dün akşam gerçekleştirildi. 6 bilen çıkmayınca 3.382.760,98 TL tutarındaki büyük ikramiyede devretti.

Sayısal Loto 1269. hafta çekilişinde kazandıran numaralar 1, 2, 19, 22, 40 ve 44 olarak belirlendi. Sayısal Loto'nun 1269. hafta çekilişinde 5 bilen 121 kişi 7.040,00 TL, 4 bilen 6.643 kişi 96,75 TL, ve son olarak 3 bilen 125.906 kişi 13,50 TL tutarında ikramiyenin sahibi oldu.