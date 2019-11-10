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10.11.2019 - 10:50 |

Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! 9 Kasım Sayısal Loto çekiliş sonuçları

Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Çarşamba ve Cumartesi akşamları gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği Sayısal Loto'nun 1269. hafta çekilişi dün akşam gerçekleştirildi. 6 bilen çıkmayınca Sayısal Loto'da 2. devir gerçekleşti. İşte kazandıran numaralar...

Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! 9 Kasım Sayısal Loto çekiliş sonuçları

Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı. Binlerce vatandaş için umut kapısı olarak görülen Sayısal Loto'da 1269. hafta çekililşi dün akşam gerçekleştirildi. 6 bilen çıkmayınca 3.382.760,98 TL tutarındaki büyük ikramiyede devretti.

Sayısal Loto 1269. hafta çekilişinde kazandıran numaralar 1, 2, 19, 22, 40 ve 44 olarak belirlendi. Sayısal Loto'nun 1269. hafta çekilişinde 5 bilen 121 kişi 7.040,00 TL, 4 bilen 6.643 kişi 96,75 TL, ve son olarak 3 bilen 125.906 kişi 13,50 TL tutarında ikramiyenin sahibi oldu.

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