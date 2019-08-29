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29.08.2019 - 07:26

Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! İlk devir gerçekleşti

Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği Sayısal Loto'da 1248. hafta çekilişi dün akşam gerçekleştirildi. 6 bilen çıkmayınca Sayısal Loto'da büyük ikramiye ilk devrini gerçekleştirdi. İşte Sayısal Loto'da bu haftanın kazandıran numaraları...

Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! İlk devir gerçekleşti

Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Çarşamba ve Cumartesi akşamları gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği Sayısal Loto'da 6 bilen çıkmayınca ilk devir gerçekleşti. Sayısal Loto 1248. hafta çekilişinde kazandıran numaralar ise şu şekilde; 7 ,9, 16, 28, 35, 47

Sayısal Loto'da bu hafta devreden ikramiye tutarı 1.141.588,33 TL olarak açıklanırken 5 bilen 78 kişi, 5.856,20 TL, 4 bilen 3.965 kişi 86,45 TL, ve son olarak 3 bilen 72.160 kişi 12,65 TL tutarında ikramiyenin sahibi oldu.

Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı İlk devir gerçekleşti

 

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