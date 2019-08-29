Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! İlk devir gerçekleşti

Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Çarşamba ve Cumartesi akşamları gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği Sayısal Loto'da 6 bilen çıkmayınca ilk devir gerçekleşti. Sayısal Loto 1248. hafta çekilişinde kazandıran numaralar ise şu şekilde; 7 ,9, 16, 28, 35, 47

Sayısal Loto'da bu hafta devreden ikramiye tutarı 1.141.588,33 TL olarak açıklanırken 5 bilen 78 kişi, 5.856,20 TL, 4 bilen 3.965 kişi 86,45 TL, ve son olarak 3 bilen 72.160 kişi 12,65 TL tutarında ikramiyenin sahibi oldu.