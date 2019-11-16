Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? 16 Kasım Sayısal Loto sonucu sorgula

Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılan Sayısal Loto çekilişi için heyecan dorukta. Sayısal Loto çekilişi 21:15'te Milli Piyango İdaresi resmi internet sitesi üzerinde canlı yayın ile yapılacak. Sayısal Loto çekiliş sonuçları, canlı yayın sonrasında MPİ resmi internet sitesi üzerinde yerini alacak.

16 KASIM 2019 SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli olduktan sonra, kazandıran numaralar haberimizin içeriğinde yer alacak.