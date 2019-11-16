16.11.2019 - 19:21 |
Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? 16 Kasım Sayısal Loto sonucu sorgula
Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen Sayısal Loto çekiliş sonuçları için heyecan dorukta. 1271. Haftasını yaşayacak olan Sayısal Loto çekilişine katılan vatandaşlar, 'sonuçlar açıklandı mı' arayışında bulunuyor. İşte 16 Kasım 2019 Cumartesi günü Sayısal Loto çekiliş sonuçları hakkında bilinmesi gerekenler...
Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılan Sayısal Loto çekilişi için heyecan dorukta. Sayısal Loto çekilişi 21:15'te Milli Piyango İdaresi resmi internet sitesi üzerinde canlı yayın ile yapılacak. Sayısal Loto çekiliş sonuçları, canlı yayın sonrasında MPİ resmi internet sitesi üzerinde yerini alacak.
16 KASIM 2019 SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli olduktan sonra, kazandıran numaralar haberimizin içeriğinde yer alacak.
Koyun için iddiaya girip Ercan Kurt'un öldüğünü anons ettiler!Bolu'nun Mengen ilçesinde lokanta işleten Ercan Kurt'un yanında çalışan garson, arkadaşıyla bir koyun için iddiaya girip, belediye hoparlöründen patronunun öldüğü yönünde anons yaptırdı. Öldüğüne dair anonsu duyunca soluğu belediyede alıp, sağ olduğu yönünde ikinci bir anons yaptıran Ercan Kurt, korkarak lokantaya gelen yakınlarına tek tek durumu açıklamak zorunda kaldı.