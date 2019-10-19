19.10.2019 - 20:44 |
Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! 19 Ekim Sayısal sonuçları
Sayısal Loto çekiliş sonuçları için meraklı arayış başladı. Bu akşam gerçekleşitirilen Sayısal Loto çekilişinde hangi numaralar kazandırdı? 1263. Haftasını yaşayan Sayısal Loto çekiliş sonuçları haberimizde...
Çarşamba ve Cumartesi akşamları gerçekleştirilen Sayısal Loto çekilişi, 21:15'de Milli Piyango İdaresi resmi internet sitesi üzerinden canlı yayınlandı. Canlı yayından sonra 19 Ekim Sayısal Loto çekiliş sonuçları, MPİ sayfasında yerini aldı.
SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
4 - 6 - 10 - 18 - 22 - 35