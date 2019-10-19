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19.10.2019 - 20:44 |

Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! 19 Ekim Sayısal sonuçları

Sayısal Loto çekiliş sonuçları için meraklı arayış başladı. Bu akşam gerçekleşitirilen Sayısal Loto çekilişinde hangi numaralar kazandırdı? 1263. Haftasını yaşayan Sayısal Loto çekiliş sonuçları haberimizde...

Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! 19 Ekim Sayısal sonuçları

Çarşamba ve Cumartesi akşamları gerçekleştirilen Sayısal Loto çekilişi, 21:15'de Milli Piyango İdaresi resmi internet sitesi üzerinden canlı yayınlandı. Canlı yayından sonra 19 Ekim Sayısal Loto çekiliş sonuçları, MPİ sayfasında yerini aldı.

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 

4 - 6 - 10 -  18 - 22 - 35 

 

Pencereden atlayan kadını yakalamak isterken...Zeytinburnu'nda psikolojik sorunları olduğu belirtilen 32 yaşındaki Fulya B., pencereden atladı. Esnaf İbrahim Türkeli düşen kadını havada yakalamak isterken ağır yaralandı.
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