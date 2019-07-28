28.07.2019 - 09:33
Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! MPİ 27 Temmuz Sayısal Loto çekiliş sonuçları
Sayısal Loto 1239. hafta çekiliş sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Çarşamba ve Cumartesi akşamları gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği Sayısal Loto'nun 1239. hafta çekilişi dün akşam gerçekleştirildi. 6 bilen çıkmayınca Sayısal Loto'da büyük ikramiye olan 1.819.007,89 TL tutarında ikramiye 31 Temmuz'da gerçekleştirilecek olan 1240. hafta çekilişine devretti. İşte kazandıran numaralar...
Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı. Binlerce vatandaş tarafından umut kapısı olarak görülen şans oyunları arasında yer alan Sayısal Loto'da 1239. hafta çekilişi dün akşam gerçekleştirildi. Sayısal Loto'nun 1239. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 1.819.007,89 TL tutarındaki büyük ikramiye bir sonraki haftaya devretti.
Sayısal Loto'da dün akşamın kazandıran numaraları ise 5, 18, 19, 20, 29, 46 olarak belirlendi. Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen çekiliş sonucuna göre 5 bilen 99 kişi 7.350,30 TL, 4 bilen 5.875 kişi 93,50 TL ve son olarak 3 bilen 110.381 kişi 13,15 TL tutarında ikramiyenin sahibi oldu.
Motosikletli gencin metrelerce sürüklendiği kaza kameradaBalat sahil yolunda motosikletle seyreden genç, virajı alamayıp gidon hakimiyetini kaybedince refüje çarparak kaza yaptı. Gencin metrelerce sürüklendiği kaza kask kamerasına yansırken yerde yatan genci gören vatandaşlar yardım etmek için seferber oldu.