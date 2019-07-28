Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! MPİ 27 Temmuz Sayısal Loto çekiliş sonuçları

Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı. Binlerce vatandaş tarafından umut kapısı olarak görülen şans oyunları arasında yer alan Sayısal Loto'da 1239. hafta çekilişi dün akşam gerçekleştirildi. Sayısal Loto'nun 1239. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 1.819.007,89 TL tutarındaki büyük ikramiye bir sonraki haftaya devretti.

Sayısal Loto'da dün akşamın kazandıran numaraları ise 5, 18, 19, 20, 29, 46 olarak belirlendi. Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen çekiliş sonucuna göre 5 bilen 99 kişi 7.350,30 TL, 4 bilen 5.875 kişi 93,50 TL ve son olarak 3 bilen 110.381 kişi 13,15 TL tutarında ikramiyenin sahibi oldu.