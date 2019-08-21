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21.08.2019 - 21:48

Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu! (21 Ağustos MPİ Sayısal Loto sonuç sorgulama)

Sayısal Loto'da haftanın ilk çekilişinin sonuçları az önce açıklandı. Milli Piyango İdaresi tarafından haftada iki kez düzenlenen eğlenceli oyunun bu akşamki sonuçlarını sizler için bir araya getirdik. İşte 21 Ağustos Sayısal Loto çekiliş sonuç sorgulama ekranı..

Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu! (21 Ağustos MPİ Sayısal Loto sonuç sorgulama)

Sayısal Loto'da 1246. hafta çekiliş sonuçları belli oldu. Bir süredir Çarşamba ve Cumartesi olmak üzere haftada iki kez oynanmaya başlanan Sayısal Loto bu akşam saat 21:45'te çekildi. Peki milyonlarca vatandaşımızın şansını denediği Sayısal Loto'da bu akşam hangi şanslı numaralar kazandırdı?

21 AĞUSTOS SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

17, 18, 29, 30, 32, 34

Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu (21 Ağustos MPİ Sayısal Loto sonuç sorgulama)



SAYISAL LOTO SONUÇ SORGULAMA EKRANI

Uçakları düştü, okyanustan bir helikopter ile kurtarıldılarABD'de David Lesh isimli pilot ve arkadaşının bulunduğu küçük uçak, Pasifik Okyanusunda Half Moon Körfezinde suya düştü. Uçağın suya düşme anları, bir başka uçağı kullanan Owen Leipelt tarafından kaydedildi. Uçaktan yara almadan kurtulan Lesh ve arkadaşının sudan kurtarılma görüntülerini ise kendileri kaydetti.
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