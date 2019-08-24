Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu! (24 Ağustos MPİ Sayısal Loto sonuç sorgulama)

Sayısal Loto'da 1247. hafta çekiliş sonuçları belli oldu. Bir süredir Çarşamba ve Cumartesi olmak üzere haftada iki kez oynanmaya başlanan Sayısal Loto bu akşam saat 21:45'te çekildi. Peki milyonlarca vatandaşımızın şansını denediği Sayısal Loto'da bu akşam hangi şanslı numaralar kazandırdı?



24 AĞUSTOS SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI



1, 8, 21, 23, 25, 28









SAYISAL LOTO SONUÇ SORGULAMA EKRANI