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24.08.2019 - 21:18

Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu! (24 Ağustos MPİ Sayısal Loto sonuç sorgulama)

Sayısal Loto'da haftanın 2. çekilişinin sonuçları az önce açıklandı. Milli Piyango İdaresi tarafından haftada iki kez düzenlenen eğlenceli oyunun bu akşamki sonuçlarını sizler için bir araya getirdik. İşte 24 Ağustos Sayısal Loto çekiliş sonuç sorgulama ekranı..

Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu! (24 Ağustos MPİ Sayısal Loto sonuç sorgulama)

Sayısal Loto'da 1247. hafta çekiliş sonuçları belli oldu. Bir süredir Çarşamba ve Cumartesi olmak üzere haftada iki kez oynanmaya başlanan Sayısal Loto bu akşam saat 21:45'te çekildi. Peki milyonlarca vatandaşımızın şansını denediği Sayısal Loto'da bu akşam hangi şanslı numaralar kazandırdı?

24 AĞUSTOS SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

1, 8, 21, 23, 25, 28

Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu (24 Ağustos MPİ Sayısal Loto sonuç sorgulama)



SAYISAL LOTO SONUÇ SORGULAMA EKRANI

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