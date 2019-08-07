MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemSayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu! (7 Ağustos MPİ Sayısal Loto sonuç sorgulama)
07.08.2019 - 21:48

Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu! (7 Ağustos MPİ Sayısal Loto sonuç sorgulama)

Sayısal Loto'da haftanın ilk çekilişinin sonuçları az önce açıklandı. Milli Piyango İdaresi tarafından haftada iki kez düzenlenen eğlenceli oyunun bu akşamki sonuçlarını sizler için bir araya getirdik. İşte 7 Ağustos Sayısal Loto çekiliş sonuç sorgulama ekranı..

Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu! (7 Ağustos MPİ Sayısal Loto sonuç sorgulama)

Sayısal Loto'da 1242. hafta çekiliş sonuçları belli oldu. Bir süredir Çarşamba ve Cumartesi olmak üzere haftada iki kez oynanmaya başlanan Sayısal Loto bu akşam saat 21:45'te çekildi. Peki milyonlarca vatandaşımızın şansını denediği Sayısal Loto'da bu akşam hangi şanslı numaralar kazandırdı?

7 AĞUSTOS SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

11, 16, 24, 33, 38, 49

Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu (7 Ağustos MPİ Sayısal Loto sonuç sorgulama)



SAYISAL LOTO SONUÇ SORGULAMA EKRANI

Paraları eksik yatan işçiler intihara kalkıştı!Erzurum’da 750 kişilik yurt inşaatında çalışan bir grup işçi paraları eksik yatınca intihar etmeye kalktı. İntihar etmek isteyen işçilerin arkadaşlarını ise polis güçlükle kontrol altına aldı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bayram tatili kaç gün sürecek? Kurban Bayramı hangi günlerde idrak edilecek?

Bayram tatili kaç gün sürecek? Kurban Bayramı hangi günlerde idrak edilecek?

Bayram namazı saat kaçta? 11 Ağustos il il Kurban Bayramı namazı vakitleri

Bayram namazı saat kaçta? 11 Ağustos il il Kurban Bayramı namazı vakitleri

KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 KPSS sonuç tarihi...

KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 KPSS sonuç tarihi...

FETÖ'cü Ali Sipahi'nin iade talebinin reddedilmesine Türkiye'den tepki

FETÖ'cü Ali Sipahi'nin iade talebinin reddedilmesine Türkiye'den tepki

Sıradaki Haber