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04.08.2019 - 09:43

Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu! Hangi numaralar kazandırdı? (3 Ağustos 2019)

Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen Sayısal Loto çekilişi dün akşam gerçekleşti. Sayısal Loto çekilişi oynayanlar ise arayışa koyuldu. Sayısal Loto'da bu hafta hangi numaralar kazandırdı?

Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu! Hangi numaralar kazandırdı? (3 Ağustos 2019)

Çarşamba ve Cumartesi akşamları gerçekleşen Sayısal Loto çekiliş sonuçları için heyecan sona erdi. 1241. Haftasını yaşayan Sayısal Loto çekilişinin sonuçları haberimizde...

3 AĞUSTOS 2019 SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu Hangi numaralar kazandırdı (3 Ağustos 2019)

6 bilen kişi sayısı : 3. Devir
5 bilen kişi sayısı : 85
4 bilen kişi sayısı : 5.339
3 bilen kişi sayısı : 111.152

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 5.024.809,49 TL
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 9.354,65 TL
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 111,70 TL
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 14,30 TL

 

4 milyon 795 bin euroluk vurgunda lüks yaşam sonları olduAdana’da 395 bin liralık vurgunu kapatmak için bankalar arası para taşımacılığı yapan güvenlik şirketinin özel güvenlik amiri Burak Ekinci’nin iş yerinden 4 milyon 795 bin euro çalıp tutuklanmasının ardından, zanlıya parayı çalmaya yardım eden Hasan B.'nin işsiz akrabaları 43 bin lira parayla tatile çıkarken, 81 bin liralık altın ve 25 bin liralık cep telefonu satın aldıktan sonra yakalandı.
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