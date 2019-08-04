04.08.2019 - 09:43
Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu! Hangi numaralar kazandırdı? (3 Ağustos 2019)
Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen Sayısal Loto çekilişi dün akşam gerçekleşti. Sayısal Loto çekilişi oynayanlar ise arayışa koyuldu. Sayısal Loto'da bu hafta hangi numaralar kazandırdı?
Çarşamba ve Cumartesi akşamları gerçekleşen Sayısal Loto çekiliş sonuçları için heyecan sona erdi. 1241. Haftasını yaşayan Sayısal Loto çekilişinin sonuçları haberimizde...
3 AĞUSTOS 2019 SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
6 bilen kişi sayısı : 3. Devir
5 bilen kişi sayısı : 85
4 bilen kişi sayısı : 5.339
3 bilen kişi sayısı : 111.152
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 5.024.809,49 TL
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 9.354,65 TL
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 111,70 TL
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 14,30 TL
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