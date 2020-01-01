01.01.2020 - 22:16 |
Sayısal Loto çekiliş sonuçları canlı 1 Ocak 2020 (MPİ bilet kupon ikramiye çekiliş sonuç sorgulama)
2020 yılının ilk Sayısal Loto çekilişi az önce gerçekleştirildi. Bir süredir haftada iki kez gerçekleştirilen Sayısal Loto çekilişinde bu haftanın ilk çekilişi de büyük heyecana sahne oldu. Peki 1 Ocak 2020 Sayısal Loto çekilişinde hangi şanslı numaralar kazandırdı? İşte yurdumuzun dört bir yanında milyonlarca vatandaşımızın zengin olma hayaliyle şansını denediği Sayısal Loto'da günün sonuçları...
Sayısal Loto'da 1 Ocak 2020 çekiliş sonuçlar açıklandı. Milyonlarca vatandaşın merakla araştırdığı Sayısal Loto canlı çekilişinde kazandıran numaraları bir araya getirdik. İşte Çarşamba ve Cumartesi günlerinin vazgeçilmez şans oyunun Sayısal Loto'nun bugünkü sonuçları...
1 OCAK 2020 SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
13, 25, 32, 33, 34, 49
SAYISAL LOTO SONUÇ SORGULAMA EKRANI