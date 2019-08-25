Sayısal Loto çekiliş sonuçları! İşte kazandıran numaralar...(24 Ağustos)

Çarşamba ve Cumartesi akşamları gerçekleştirilen Sayısal Loto çekilişi için heyecan sona erdi. 24 Ağustos çekiliş sonuçları dün akşam belli oldu. İşte kazandıran numaralar...

24 AĞUSTOS SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI





6 bilen kişi sayısı : 1

5 bilen kişi sayısı : 126

4 bilen kişi sayısı : 6.374

3 bilen kişi sayısı : 119.944

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3.118.096,40 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 6.203,90 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 92,45 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 13,00 TL