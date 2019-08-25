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25.08.2019 - 09:52

Sayısal Loto çekiliş sonuçları! İşte kazandıran numaralar...(24 Ağustos)

Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen Sayısal Loto çekilişinin sonuçları belli oldu. 1247. Haftasını yaşayan Sayısal Loto çekilişinde büyük ikramiye Ankara'ya çıktı. Peki hangi numaralar kazandırdı?

Sayısal Loto çekiliş sonuçları! İşte kazandıran numaralar...(24 Ağustos)

Çarşamba ve Cumartesi akşamları gerçekleştirilen Sayısal Loto çekilişi için heyecan sona erdi. 24 Ağustos çekiliş sonuçları dün akşam belli oldu. İşte kazandıran numaralar...

24 AĞUSTOS SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Sayısal Loto çekiliş sonuçları İşte kazandıran numaralar...(24 Ağustos)

6 bilen kişi sayısı : 1
5 bilen kişi sayısı : 126
4 bilen kişi sayısı : 6.374
3 bilen kişi sayısı : 119.944

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3.118.096,40 TL
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 6.203,90 TL
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 92,45 TL
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 13,00 TL

Temizlik işçilerine kurşun yağdırdıİstanbul Gaziosmanpaşa'da temizlik işçileriyle tartışan bir kişi yanında bulunan silahla ateş açtı. Olayda biri ağır iki temizlik işçisi yaralandı.
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