Sayısal Loto çekiliş sonuçları saat kaçta açıklanacak? (30 Ekim)

Çarşamba ve Cumartesi akşamları yapılan Sayısal Loto çekilişi için geri sayım başladı. Bu akşam yapılacak olan Sayısal Loto çekilişi 21:15'te MPİ internet sayfasında başlayacak. Canlı yayınla yapılacak olan Sayısal Loto çekilişinin sonuçları, canlı yayından sonra sayfada yerini alacak.