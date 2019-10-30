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30.10.2019 - 09:20 |

Sayısal Loto çekiliş sonuçları saat kaçta açıklanacak? (30 Ekim)

Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen Sayısal Loto çekilişi için heyecan dorukta. 1266. Haftasını yaşayan Sayısal Loto çekilişi saat kaçta başlayacak? Sayısal Loto çekiliş sonuçları saat kaçta açıklanacak?

Sayısal Loto çekiliş sonuçları saat kaçta açıklanacak? (30 Ekim)

Çarşamba ve Cumartesi akşamları yapılan Sayısal Loto çekilişi için geri sayım başladı. Bu akşam yapılacak olan Sayısal Loto çekilişi 21:15'te MPİ internet sayfasında başlayacak. Canlı yayınla yapılacak olan Sayısal Loto çekilişinin sonuçları, canlı yayından sonra sayfada yerini alacak.

Binaya çarpan minibüs vatandaşları korkuttuSokak arasında yokuş aşağıya olan yolda dönmek isteyen yabancı uyruklu sürücünün idaresindeki minibüs kontrolden çıkarak binaya çarptı. Vatandaşların panik yaşadığı kazada minibüs, kepçe yardımıyla kurtarıldı.
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