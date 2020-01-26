Sayısal Loto çekiliş sonuçları - Sayısal Loto çekiliş sonuçları 25 Ocak 2020 Cumartesi

Çarşamba ve Cumartesi akşamları gerçekleştirilen Sayısal Loto çekiliş sonuçlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar arayışa koyuldu. Sayısal loto oynayan ve tercih ettiği numaraların ne kazandırdığını bilmek isteyenler, 25 Ocak sayısal loto çekiliş sonuçları arayışına koyuldu. İşte Sayısal Loto çekiliş sonuçları 25 Ocak...

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI





6 bilen kişi sayısı : 2. Devir

5 bilen kişi sayısı : 123

4 bilen kişi sayısı : 7.063

3 bilen kişi sayısı : 134.113

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3.120.997,87 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 6.368,90 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 83,70 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 11,65 TL

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ



