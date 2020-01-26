26.01.2020 - 15:16 |
Sayısal Loto çekiliş sonuçları - Sayısal Loto çekiliş sonuçları 25 Ocak 2020 Cumartesi
Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu. Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen Sayısal Loto çekilişinde bu hafta kazandıran numaralar belirlendi. 1291. Haftasını yaşayan Sayısal Loto çekilişi bu haftalık sona erdi. Peki Sayısal Loto çekiliş sonuçlarında hangi numaralar kazandırdı?
Çarşamba ve Cumartesi akşamları gerçekleştirilen Sayısal Loto çekiliş sonuçlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar arayışa koyuldu. Sayısal loto oynayan ve tercih ettiği numaraların ne kazandırdığını bilmek isteyenler, 25 Ocak sayısal loto çekiliş sonuçları arayışına koyuldu. İşte Sayısal Loto çekiliş sonuçları 25 Ocak...
SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
6 bilen kişi sayısı : 2. Devir
5 bilen kişi sayısı : 123
4 bilen kişi sayısı : 7.063
3 bilen kişi sayısı : 134.113
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3.120.997,87 TL
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 6.368,90 TL
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 83,70 TL
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 11,65 TL