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18.12.2019 - 09:29 |

Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat kaçta? 18 Aralık Sayısal Lotıo çekilişi

Sayısal Loto çekilişi için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Çarşamba ve Cumartesi akşamları gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği Sayısal Loto'nun 1.279. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca büyük ikramiye tutarı olan 1.868.109,85 TL'de devretmişti. Peki Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat kaçta?

Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat kaçta? 18 Aralık Sayısal Lotıo çekilişi

Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Çarşamba ve Cumartesi akşamları gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği Sayısal Loto'nun 1.280. hafta çekilişi bu akşam gerçekleştirilecek. Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen Sayısal Loto'nun son çekilişinde 6 bilen çıkmayınca büyük ikramiye tutarı olan 1.868.109,85 TL'de devretmişti. Bu akşam gerçekleştirilecek olan Sayısal Loto'nun 1.280. hafta çekilişine bu rakamında eklenmesi ile büyük ikramiye tutarının 3 milyona ulaşması bekleniyor.

Sayısal Loto çekilişinde 5 bilen 127 kişi 5.885,40 TL, 4 bilen 6.365 kişi 88,05 TL ve son olarak 3 bilen 121.981 kişi 12,25 TL tutarında ikramiye kazandı.

Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat 21:45'ten itibaren Milli Piyango canlı çekiliş sayfası üzerinden takip edilebilecek.

SAYISAL LOTO'DA GEÇTİĞİMİZ HAFTANIN KAZANDIRAN NUMARALARI İÇİN TIKLAYINIZ

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