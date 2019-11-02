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02.11.2019 - 09:47 |

Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat kaçta? 2 Kasım Sayısal Loto çekilişi

Sayısal Loto çekilişi için heyecanlı bekleyiş başladı. Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Çarşamba ve Cumartesi akşamları gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği Sayısal Loto'da 3 haftadır altı bilen çıkmayınca büyük ikramiye tutarı da katlanmaya devam etti. Bu akşam gerçekleştirilecek 1267. hafta çekilişine devreden tutar 4.932.148,31 TL olarak açıklandı. Peki Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat kaçta çekilecek?

Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat kaçta? 2 Kasım Sayısal Loto çekilişi

Sayısal Loto çekilişi için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Vatandaşlar tarafından umut kapısı olarak görülen Sayısal Loto çekilişinde 3 haftadır altı bilen çıkmayınca büyük ikramiye tutarı da katlanmaya devam etti. Sayısal Loto'da bu akşam çekilecek olan 1267. hafta çekilişine devredecek olan 4.932.148,31 TL olarak açıklandı.

Sayısal Loto'da Çarşamba akşamı gerçekleştirilen çekilişte 5 bilen 96 kişi 6.273,05 TL, 4 bilen 5.407 kişi 83,80 TL ve son olarak 3 bilen 98.555 kişi 12,20 TL tutarında ikramiyenin sahibi oldu. Peki Sayısal Loto 2 Kasım çekilşi saat kaçta?

Sayısal Loto 1267. hafta çekilişi bu akşam saat 21:15'ten itibaren Milli Piyango canlı çekiliş sayfası üzerinden takip edilebilecek.

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