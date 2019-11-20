20.11.2019 - 09:19 |
Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat kaçta? 20 Kasım Sayısal Loto çekilişi
Sayısal Loto'nun 1272. hafta çekilişi bu akşam gerçekleştirilecek. Geçtiğimiz hafta Cumartesi akşamı gerçekleştirilen Sayısal Loto çekilişinde 6 bilen çıkmayınca büyük ikramiye tutarı olan 2.085.156,52 TL bu akşam gerçekleştirilecek olan çekilişe devretti. Peki Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat kaçta?
Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Çarşamba ve Cumartesi akşamları gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği Sayısal Loto çekilişinde geçtiğimiz haftanın kazandıran numaraları 16, 32, 33, 34, 43, 45 olarak belirlendi. 6 bilenin çıkmadığı Sayısal Loto 1271. hafta çekilişinde büyük ikramiye tutarı 2.085.156,52 TL'de bu akşam gerçekleştirilecek olan çekilişe devretti.
Sayısal Loto'nın 1271. hafta çekilişinde 5 bilen 151 kişi 5.523,55 TL, 4 bilen 6.978 kişi 89,70 TL, ve 3 bilen 133.955 kişi 12,45 TL tutarında ikramiyenin sahibi oldu
Sayısal Loto çekilişi bu akşam 21:45'ten itibaren Milli Piyango canlı çekiliş sayfası üzerinden takip edilebilecek.
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