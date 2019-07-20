20.07.2019 - 09:41
Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat kaçta? MPİ 20 Temmuz Sayısal Loto çekilişi
Sayısal Loto çekilişi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Çarşamba ve Cumartesi akşamları gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği Sayısal Loto çekilişinde geçtiğimiz haftanın kazandıran numaraları 6, 15, 25, 27, 36, ve 44 olarak belirleniş iki haftadır devreden büyük ikramiye 6 bilen bir kişi tarafından kazanılmıştı. Peki Sayısal Loto 20 Temmuz çekilişi saat kaçta gerçekleştirilecek?
Sayısal Loto çekilişi için geri sayım sürüyor. Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Çarşamba ve Cumartesi akşamları gerçekleştirilen özel çekilişler ile talihlilerin belirlendiği Sayısal Loto çekilişinde bu akşam 1237. hafta çekilişi gerçekleştirilecek. Çarşamba akşamı gerçekleştirilen Sayısal Loto 1236. hafta çekilişinde 6 bilen bir kişi 4.335.651,60 TL tutarında ikramiyenin sahibi olmuştu.
Sayısal Loto 1236. hafta çekilişinde 5 bilen 108 kişi 4.961,55 TL, 4 bilen 4.862 kişi 83,45 TL, ve son olarak 3 bilen 85.074 kişi 12,55 TL tutarında ikramiyenin sahibi oldu.
Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat 21:15'ten itibaren Milli Piyango canlı çekiliş sayfası üzerinden takip edilebilecek.