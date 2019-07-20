Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat kaçta? MPİ 20 Temmuz Sayısal Loto çekilişi

Sayısal Loto çekilişi için geri sayım sürüyor. Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Çarşamba ve Cumartesi akşamları gerçekleştirilen özel çekilişler ile talihlilerin belirlendiği Sayısal Loto çekilişinde bu akşam 1237. hafta çekilişi gerçekleştirilecek. Çarşamba akşamı gerçekleştirilen Sayısal Loto 1236. hafta çekilişinde 6 bilen bir kişi 4.335.651,60 TL tutarında ikramiyenin sahibi olmuştu.

Sayısal Loto 1236. hafta çekilişinde 5 bilen 108 kişi 4.961,55 TL, 4 bilen 4.862 kişi 83,45 TL, ve son olarak 3 bilen 85.074 kişi 12,55 TL tutarında ikramiyenin sahibi oldu.

Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat 21:15'ten itibaren Milli Piyango canlı çekiliş sayfası üzerinden takip edilebilecek.