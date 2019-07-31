Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat kaçta? MPİ 31 Temmuz Sayısal Loto çekilişi

Sayısal Loto çekilişi için geri sayım sürüyor. Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Çarşamba ve Cumartesi akşamları gerçekleştirilen özel çekilişler ile talihlilerin belirlendiği Sayısal Loto'da bu akşam 1240. hafta çekilişi gerçekleştirilecek. Sayısal Loto 1239. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 1.819.007,89 TL tutarında büyük ikramiye devretmişti.

Sayısal Loto 1239. hafta çekilişinde 5 bilen 99 kişi 7.350,30 TL, 4 bilen 5.875 kişi 93,50 TL, ve son olarak 3 bilen 110.381 kişi 13,15 TL tutarında ikramiye kazandı.

Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat 21:45'ten itibaren Milli Piyango Canlı çekiliş sayfası üzerinden takip edilebilecek.