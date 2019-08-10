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10.08.2019 - 09:54

Sayısal Loto çekilişi saat kaçta? (10 Ağustos 2019)

Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen Sayısal Loto çekilişi için heyecan dorukta. 1243. Haftasını yaşayacak olan Sayısal Loto çekilişi saat kaçta başlayacak?

Sayısal Loto çekilişi saat kaçta? (10 Ağustos 2019)

Çarşamba ve Cumartesi günleri gerçekleştirilen Sayısal Loto çekilişi için heyecan başladı. Sayısal Loto çekilişi bu akşam 21:15'te Milli Piyango İdaresi resmi internet sitesi üzerinden canlı yayınlanacak.

7 AĞUSTOS SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Sayısal Loto çekilişi saat kaçta (10 Ağustos 2019)

6 bilen kişi sayısı : 4.Devir
5 bilen kişi sayısı : 135
4 bilen kişi sayısı : 5.841
3 bilen kişi sayısı : 101.564

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 6.522.049,12 TL
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4.436,50 TL
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 77,65 TL
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 11,75 TL

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