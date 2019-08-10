Sayısal Loto çekilişi saat kaçta? (10 Ağustos 2019)

Çarşamba ve Cumartesi günleri gerçekleştirilen Sayısal Loto çekilişi için heyecan başladı. Sayısal Loto çekilişi bu akşam 21:15'te Milli Piyango İdaresi resmi internet sitesi üzerinden canlı yayınlanacak.

7 AĞUSTOS SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI





6 bilen kişi sayısı : 4.Devir

5 bilen kişi sayısı : 135

4 bilen kişi sayısı : 5.841

3 bilen kişi sayısı : 101.564

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 6.522.049,12 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4.436,50 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 77,65 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 11,75 TL