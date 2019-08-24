Sayısal Loto çekilişi saat kaçta? 24 Ağustos Sayısal Loto çekilişi

Sayısal Loto çekilişi için heyecanlı bekleyiş başladı. Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Çarşamba ve Cumartesi akşamları gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği Sayısal Loto'nun 1246. hafta çekilişi Çarşamba akşamı gerçekleştirildi. 6 bilen çıkmayınca Sayısal Loto'da ilk devir gerçekleştirildi. Bu akşam gerçekleştirilecek olan çekiliş için devreden tutar 1.164.599,48 TL olarak açıklandı. Gün içerisinde gerçekleştirilecek oyunlar ile Sayısal Loto'da bu akşam verilecek olan büyük ikramiye tutarının 3 milyon liraya ulaşması bekleniyor.

Sayısal Loto 1246. hafta çekilişinde 5 bilen 67 kişi 6.954,05 TL, 4 bilen 3.601 kişi 97,35 TL, ve son olarak 3 bilen 71.024 kişi 13,10 TL tutarında ikramiye sahibi oldu.

Sayısal Loto 1247. hafta çekilişi bu akşam saat 21:15'ten itibaren Milli Piyango canlı çekiliş sayfası üzerinden takip edilebilecek.