Sayısal Loto çekilişi saat kaçta 25 Aralık 2019? Sayısal Loto sorgulama

Milli Piyango İdaresi tarafından çarşamba ve cumartesi akşamları çekilişi gerçekleşen Sayısal Loto'da haftanın ilk çekilişi bu akşam yapılacak. Geçen haftaki çekilişte 6 bilen çıkmayınca 1 milyon 867 bin 760 TL değerindeki büyük ikramiye devretmişti. Bu hafta 6 bilen çıkacak mı merak konusu.

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA 25 ARALIK 2019?

Milli Piyango İdaresi tarafından canlı olarak yayınlanan Sayısal Loto çekilişi 21.45'ten itibaren izlenebilecek. Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandığında kazandıran numaraları haberimizde görebileceksiniz.

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