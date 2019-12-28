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28.12.2019 - 15:04 |

Sayısal Loto çekilişi saat kaçta? 28 Aralık Sayısal Loto sonuçları sorgulama

Sayısal Loto çekilişi saat kaçta yapılacak? Çarşamba ve cumartesi akşamları çekilişi gerçekleştirilen Sayısal Loto'da haftanın ikinci çekilişi bu akşam yapılacak. İki haftadır devreden ikramiye bu akşam sahibini bulacak mı merak konusu. İşte 28 Aralık Sayısal Loto çekiliş saati...

Sayısal Loto çekilişi saat kaçta? 28 Aralık Sayısal Loto sonuçları sorgulama

Milli Piyango İdaresi tarafından çekilişi gerçekleştirilen Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişi için artık saatler kaldı. İki haftadır devreden Sayısal Loto'da büyük ikramiye 3 milyonu aştı. Bu akşam 6 bilen çıkacak mı merak konusu.

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA YAPILACAK? 28 ARALIK 2019

Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilecek olan Sayısal Loto'nun bu akşamki çekilişi 21.15'ten sonra belli olacak. Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandığında şanslı numaraları haberimizde görebileceksiniz.

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