Sayısal Loto çekilişi saat kaçta? 4 Aralık Sayısal Loto çekilişi

Sayısal Loto çekilişi için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Çarşamba ve Cumartesi akşamları gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği Sayısal Loto'nun 1276. hafta çekilişi bu akşam gerçekleştirilecek. Sayısal Loto çekilişinde geçtiğimiz hafta 6 bilen bir talihli büyük ikramiye tutarı olan 2.031.238,00 TL ikramiyenin sahibi oldu

Sayısal Loto 1275. hafta çekilişinde büyük ikramiyenin yanı sıra 5 bilen 181 kişi 4.489,60 TL, 4 bilen 7.805 kişi 78,10 TL ve son olarak 3 bilen 136.525 kişi 11,90 TL tutarında ikramiyenin sahibi oldu.

Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat 21:45'ten itibaren Milli Piyango canlı çekiliş sayfası üzerinden takip edilebilecek.

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