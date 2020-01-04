Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı!

Milli Piyango İdaresi tarafından çarşamba ve cumartesi akşamları çekilişi düzenlenen Sayısal Loto'da bu akşam yeni bir çekiliş yapıldı. Çarşamba akşamı yapılan son çekilişte 4. kez devreden Sayısal Loto'da büyük ikramiye 6 milyonu aştı. Bu akşam 6 bilen çıkacak mı merak konusu.

4 OCAK SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

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