07.12.2019 - 11:46 |
Sayısal Loto çekilişi saat kaçta? 7 Aralık 2019 Sayısal Loto sonuçları...
Sayısal Loto çekilişi için artık saatler kaldı. Çarşamba ve cumartesi akşamları çekilişi gerçekleşen Sayısal Loto'nun bu akşam yapılacak çekilişinde 6 bilen çıkacak mı merak konusu. Çarşamba akşamı yapılan Sayısal Loto çekilişinde ilk devir gerçekleşmişti. Peki, 7 Aralık 2019 Sayısal Loto çekilişi saat kaçta yapılacak?
Milli Piyango İdaresi tarafından çarşamba ve cumartesi günleri haftada iki kez düzenlenen Sayısal Loto çekilişi için heyecan dorukta. Haftanın ikinci çekilişi bu akşam gerçekleşecek.
4 Aralık Çarşamba akşamı yapılan çekilişte 6 bilen çıkmayınca 1.180.500 TL'lik ikramiye devretmişti. Peki, 7 Aralık Cumartesi Sayısal Loto çekilişi saat kaçta yapılacak?
SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA? 7 ARALIK 2019
Milli Piyango İdaresi tarafından canlı yayında yapılacak Sayısal Loto çekilişi 21.15'ten sonra belli olacak. Şanslı numaraları aşağıdaki linkten görüntüleyebileceksiniz.
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