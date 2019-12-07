Sayısal Loto çekilişi saat kaçta? 7 Aralık 2019 Sayısal Loto sonuçları...

Milli Piyango İdaresi tarafından çarşamba ve cumartesi günleri haftada iki kez düzenlenen Sayısal Loto çekilişi için heyecan dorukta. Haftanın ikinci çekilişi bu akşam gerçekleşecek.

4 Aralık Çarşamba akşamı yapılan çekilişte 6 bilen çıkmayınca 1.180.500 TL'lik ikramiye devretmişti. Peki, 7 Aralık Cumartesi Sayısal Loto çekilişi saat kaçta yapılacak?

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA? 7 ARALIK 2019

Milli Piyango İdaresi tarafından canlı yayında yapılacak Sayısal Loto çekilişi 21.15'ten sonra belli olacak. Şanslı numaraları aşağıdaki linkten görüntüleyebileceksiniz.

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