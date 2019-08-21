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21.08.2019 - 07:39

Sayısal Loto çekilişi saat kaçta başlayacak? (21 Ağustos 2019)

Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen Sayısal Loto çekilişi için heyecan dorukta. 1246. Haftasını yaşayacak olan Sayısal Loto çekilişi saat kaçta başlayacak? İşte Sayısal Loto oynayanların bilmesi gerekenler...

Sayısal Loto çekilişi saat kaçta başlayacak? (21 Ağustos 2019)

Çarşamba ve Cumartesi günleri gerçekleştirilen Sayısal Loto çekilişinde geçen hafta büyük ikramiye Afyonkarahisar/Dazkırı'ya çıktı. Peki hangi numaralar kazandırdı?

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

21 Ağustos 2019 Sayısal Loto çekilişi 21:15'te Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet sitesi üzerinde canlı yayınlanacak.

17 AĞUSTOS 2019 SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Sayısal Loto çekilişi saat kaçta başlayacak (21 Ağustos 2019)

Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: AFYONKARAHİSAR / DAZKIRI

6 bilen kişi sayısı : 1
5 bilen kişi sayısı : 154
4 bilen kişi sayısı : 7.969
3 bilen kişi sayısı : 158.671

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 12.815.149,20 TL
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 6.633,45 TL
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 96,60 TL
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 12,85 TL

Aksaray'da trafik kazasıAksaray'da 3 gün sonra düğünü olacak oğlunun düğün davetiyesini dağıtmak için akrabalarına giden baba Mehmet Mustafa Çiftçinin (56) kullandığı otomobil, önce bir TIR'a ardından da hafif ticari araçla çarpıştı. Zincirleme kazada Mehmet Mustafa Çiftçi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.
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