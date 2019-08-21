21.08.2019 - 07:39
Sayısal Loto çekilişi saat kaçta başlayacak? (21 Ağustos 2019)
Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen Sayısal Loto çekilişi için heyecan dorukta. 1246. Haftasını yaşayacak olan Sayısal Loto çekilişi saat kaçta başlayacak? İşte Sayısal Loto oynayanların bilmesi gerekenler...
Çarşamba ve Cumartesi günleri gerçekleştirilen Sayısal Loto çekilişinde geçen hafta büyük ikramiye Afyonkarahisar/Dazkırı'ya çıktı. Peki hangi numaralar kazandırdı?
SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
21 Ağustos 2019 Sayısal Loto çekilişi 21:15'te Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet sitesi üzerinde canlı yayınlanacak.
17 AĞUSTOS 2019 SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: AFYONKARAHİSAR / DAZKIRI
6 bilen kişi sayısı : 1
5 bilen kişi sayısı : 154
4 bilen kişi sayısı : 7.969
3 bilen kişi sayısı : 158.671
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 12.815.149,20 TL
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 6.633,45 TL
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 96,60 TL
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 12,85 TL
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