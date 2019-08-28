28.08.2019 - 07:30
Sayısal Loto çekilişi saat kaçta? MPİ 28 Ağustos Sayısal Loto çekilişi
Sayısal Loto çekilişi için heyecanlı bekleyiş sürüyuor. Mili Piyango İdaresi tarafından her hafta Çarşamba ve Cumartesi akşamları gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği Sayısal Loto 1247. hafta çekilişinde 6 bilen 1 talihli 3.118.096,45 TL tutarındaki büyük ikramiyenin de sahibi oldu. Peki Sayısal Loto 1248. hafta çekilişi saat kaçta gerçekleştirilecek?
Sayısal Loto çekilişi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Çarşamba ve Cmartesi akşamları gerçekleştirilen çekilişler ile talihlierin belirlendiği Sayısal Loto'nun 1247. hafta çekilişinde 6 bilen 1 kişi 3.118.096,45 TL tutarındaki büyük ikramiyenin sahibi oldu. Peki Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat kaçta gerçekleştirilecek?
Sayısal Loto 1247. hafta çekilişinde büyük ikramiyenin yanı sıra 5 bilen 126 kişi 6.203,90 TL, 4 bilen 6.374 kişi 92,45 TL, ve son olarak 3 bilen 119.944 kişi 13,00 TL tutarında ikramiyenin sahibi oldu.
Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat 21:45'ten itibaren Milli Piyango canlı çekiliş sayfası üzerinden takip edilebilecek.