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16.11.2019 - 10:25 |

Sayısal Loto çekilişi saat kaçta? Sayısal Loto 16 Kasım 2019

Sayısal Loto sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Bu akşam gerçekleştirilecek olan Sayısal Loto çekilişinde büyük ikramiye sahibini bulacak mı merak konusu. 16 Kasım 2019 Sayısal Loto çekilişi saat kaçta yapılacak?

Sayısal Loto çekilişi saat kaçta? Sayısal Loto 16 Kasım 2019

Milli Piyango İdaresi tarafından çarşamba ve cumartesi akşamları çekilişi gerçekleştirilen Sayısal Loto'da büyük çekiliş bu akşam yapılacak. Çarşamba akşamı yapılan çekilişte 6 bilen 1 kişi 5 milyona yaklaşan ikramiyenin sahibi olmuştu.

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA? 16 KASIM 2019

Milli Piyango İdaresi resmi internet sitesinde canlı olarak yayınlanacak Sayısal Loto çekilişi bu akşam 21.15'te izlenebilecek. Şanslı numaralar belli olduğunda haberimizden görüntüleyebileceksiniz.

Babasıyla çektiği videodan sonra, başına gelmeyen kalmadı!Konya'da yaşayan güzellik uzmanı Özlem Bademci (26), fıtık ameliyatı olan babasını ile çektiği videoyu, kısa video platformu üzerinden paylaşınca, kendisini hemşire zannedenlerin tepkisiyle karşılaştı. Bademci, hakkında gerçeği yansıtmayan haber ve sosyal paylaşım yapanlar hakkında suç duyurusunda bulundu.
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