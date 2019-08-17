17.08.2019 - 11:03
Sayısal Loto çekilişi saat kaçta yapılacak? 17 Ağustos 2019
Sayısal Loto çekilişi için nefesler tutuldu. Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen Sayısal Loto'nun bu akşamki çekilişi saat kaçta yapılacak? Çarşamba akşamı yapılan çekilişte 6 bilen çıkmayınca ikramiye devretmişti.
Milli Piyango İdaresi tarafından çarşamba ve cumartesi akşamları çekilişi gerçekleştirilen Sayısal Loto oyununun 1244. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 10 milyon 261 bin 629 lira 32 kuruş devretmişti. Peki bu akşamki çekiliş saat kaçta?
SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?
Çarşamba ve cumartesi akşamları çekilişi gerçekleşen Sayısal Loto'da bu akşamki çekiliş için heyecan dorukta. Çarşamba akşamı yapılan çekilişte de 6 bilen çıkmayınca Sayısal Loto'da büyük ikramiye 6. kez devretmişti.
Bu akşamki çekilişi 21.15'te Milli Piyango İdaresi resmi internet sitesinde canlı olarak yayınlanacak.
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