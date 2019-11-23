Sayısal Loto çekilişi saat kaçta yapılacak? 23 Kasım 2019 Sayısal Loto sonuçları...

Milli Piyango İdaresi tarafından haftanın iki günü çekilişi yapılan Sayısal Loto'da bu akşam 6 bilen çıkacak mı merak konusu. İki seferdir 6 bilen çıkmayınca büyük ikramiye devretti. 3 milyon 536 bin 280 lira tutarındaki Sayısal Loto büyük ikramiyesi için çekiliş saat kaçta yapılacak?

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 23 KASIM 2019 SAAT KAÇTA BELLİ OLACAK?

Milli Piyango resmi internet sitesinde canlı olarak yayınlanacak Sayısal Loto çekilişi saat 21.15'te olacak. Sayısal Loto çekiliş sonuçlarına göre kazandıran numaralar belli olunca haberimizde görüntüleyebileceksiniz.