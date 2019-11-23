23.11.2019 - 11:45 |
Sayısal Loto çekilişi saat kaçta yapılacak? 23 Kasım 2019 Sayısal Loto sonuçları...
Sayısal Loto çekilişi için heyecan dorukta. Çarşamba ve cumartesi akşamları çekilişi gerçekleşen Sayısal Loto'da son iki çekilişte de 6 bilen çıkmayınca büyük ikramiye devretmişti. 3 milyonu aşan büyük ikramiye bu akşam sahibini bulacak mı merak konusu. 23 Kasım 2019 Sayısal Loto çekilişi saat kaçta yapılacak?
Milli Piyango İdaresi tarafından haftanın iki günü çekilişi yapılan Sayısal Loto'da bu akşam 6 bilen çıkacak mı merak konusu. İki seferdir 6 bilen çıkmayınca büyük ikramiye devretti. 3 milyon 536 bin 280 lira tutarındaki Sayısal Loto büyük ikramiyesi için çekiliş saat kaçta yapılacak?
SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 23 KASIM 2019 SAAT KAÇTA BELLİ OLACAK?
Milli Piyango resmi internet sitesinde canlı olarak yayınlanacak Sayısal Loto çekilişi saat 21.15'te olacak. Sayısal Loto çekiliş sonuçlarına göre kazandıran numaralar belli olunca haberimizde görüntüleyebileceksiniz.
İngiliz ajan Le Mesurier'in ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktıBeyoğlu’nda evinin yakınında ölü bulunan İngiliz eski istihbarat ajanı James Gustaf Edward Le Mesurier’in hayatını kaybetmeden önce Büyükada’da yürürken kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı. İhlas Haber Ajansı’nın ulaştığı görüntülerde eşi ve çocuklarıyla Büyükada’da alışverişe giden Le Mesurier’in şapka taktığı ve eşiyle bir şeyler konuştuğu görülüyor.