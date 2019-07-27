Sayısal Loto çekilişi saat kaçta yapılacak? 27 Temmuz 2019

Sayısal Loto oyununun çarşamba akşamı yapılan 1238'inci hafta çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 1 milyon 106 bin 221 lira 5 kuruş tutarındaki ikramiyenin sahibi olmuştu.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 72 kişi 6 bin 146 lira 75'er kuruş, 4 bilen 3 bin 724 kişi 89 lira 10'ar kuruş ve 3 bilen 66 bin 789 kişi 13 lira 25'er kuruş ikramiye kazandı.

Büyük ikramiye isabet eden kuponun, Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinden yatırıldığı belirtildi.

SAYISAL LOTO'NUN BU AKŞAMKİ ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA YAPILACAK?

Milli Piyango İdaresi tarafından bu akşam çekilecek Sayısal Loto için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Milli Piyango İdaresi resmi sitesi üzerinden canlı olarak yayınlanacak çekiliş saat 21.15'te yapılacak.

Sonuçlar belli olduğunda haberimizde sıralı olarak sonuçları görüntüleyebileceksiniz.

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