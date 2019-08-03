Sayısal Loto çekilişi saat kaçta yapılacak? 3 Ağustos 2019

Sayısal Loto oyununun çarşamba akşamı yapılan 1240. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 3 milyon 37 bin 480 lira 51 kuruş devretmişti.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 74 kişi, 6 bin 587 lira 5'er kuruş, 4 bilen 4 bin 85 kişi, 90'ar lira ve 3 bilen 75 bin 396 kişi, 12 lira 90'ar kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte, toplam 1 milyon 827 bin 700 lira 10 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 1 milyon 9 bin 244 lira 90 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 564 bin 106 lira 6 kuruş kamuya aktarılacak.

3 AĞUSTOS 2019 SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA YAPILACAK?

Bu akşam gerçekleştirilecek olan Sayısal Loto çekilişi 21.15'te Milli Piyango İdaresi resmi internet sitesi üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

Çekiliş sonuçları belli olduğunda haberimizden şanslı numaraları öğrenebileceksiniz.

CANLI ÇEKİLİŞ MPİ'DE YAYINLANACAK