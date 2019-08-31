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31.08.2019 - 12:26

Sayısal Loto çekilişi saat kaçta yapılacak? 31 Ağustos 2019

Sayısal Loto çekilişi için heyecan dorukta. Milli Piyango İdaresi tarafından çarşamba ve cumartesi akşamları çekilişi gerçekleştirilen Sayısal Loto'nun bu akşamki çekilişi saat kaçta yapılacak? Son çekilişte devreden ikramiye sahibini bulacak mı merak konusu.

Sayısal Loto çekilişi saat kaçta yapılacak? 31 Ağustos 2019

Milli Piyango İdaresi tarafından bu akşam çekilişi gerçekleşecek olan Sayısal Loto için geri sayım başladı. 31 Ağustos 2019 Cumartesi akşamı yapılacak çekilişte 6 bile çıkacak mı?

Çarşamba akşamı yapılan Sayısal Loto oyununun 1248. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 1 milyon 141 bin 588 lira 33 kuruş devretmişti.

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA YAPILACAK?

Sayısal Loto'nun bu akşam yapılacak çekilişi 21.15'te Milli Piyango İdaresi resmi internet sitesi üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

Şanslı numaralar belli olduğunda haberimizden görüntüleyebileceksiniz.

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