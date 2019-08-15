SayÄ±sal Loto sonuÃ§larÄ± 14 AÄŸustos | SayÄ±sal Loto yine devretti...

Milli Piyango Ä°daresi tarafÄ±ndan Ã‡arÅŸamba ve Cumartesi akÅŸamlarÄ± Ã§ekiliÅŸi gerÃ§ekleÅŸtirilen SayÄ±sal Loto'nun 14 AÄŸustos Ã‡arÅŸamba akÅŸamÄ± yapÄ±lan Ã§ekiliÅŸinde kazandÄ±ran numaralar belli oldu. SayÄ±sal Loto oyununun 1244. hafta Ã§ekiliÅŸinde 6 bilen Ã§Ä±kmayÄ±nca 10 milyon 261 bin 629 lira 32 kuruÅŸ devretti.

Milli Piyango Ä°daresinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Ã§ekiliÅŸte 5 bilen 159 kiÅŸi 3 bin 514 lira 95'er kuruÅŸ, 4 bilen 4 bin 59 kiÅŸi 103 lira 85'er kuruÅŸ ve 3 bilen 77 bin 408 kiÅŸi 14 lira 40'ar kuruÅŸ ikramiye kazandÄ±.

SAYISAL LOTO Ã‡EKÄ°LÄ°Åž SONUÃ‡LARI

Â

Â