19.12.2019 - 07:26 |
Sayısal Loto sonuçları 18 Aralık 2019 | Sayısal Loto sonuçları sorgula
Sayısal Loto sonuçları açıklandı. Çarşamba ve cumartesi akşamları çekilişi gerçekleşen Sayısal Loto'da haftanın ilk çekilişinde 6 bilen 1 kişi büyük ikramiyenin sahibi oldu. İşte 18 Aralık 2019 Sayısal Loto sonuçlarında kazandıran numaralar...
Milli Piyango İdaresi tarafından haftada iki kez düzenlenen Sayısal Loto oyununun 1280'inci çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 3 milyon 166 bin 35 liralık ikramiyenin sahibi oldu.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 78 kişi 6 bin 657'şer lira, 4 bilen 4 bin 397 kişi 88'er lira ve 3 bilen 81 bin 99 kişi ise 12 lira 80'er kuruş ikramiye kazandı.
Büyük ikramiye isabet eden kuponun, İzmir'in Balçova ilçesinden yatırıldığı belirtildi.
SAYISAL LOTO SONUÇLARI 18 ARALIK 2019
1 - 6 - 13 - 24 - 25 - 37
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