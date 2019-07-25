SayÄ±sal Loto sonuÃ§larÄ± | 24 Temmuz 2019

SayÄ±sal Loto oyununun 1238'inci hafta Ã§ekiliÅŸinde 6 bilen 1 kiÅŸi, 1 milyon 106 bin 221 lira 5 kuruÅŸ tutarÄ±ndaki ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango Ä°daresinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Ã§ekiliÅŸte 5 bilen 72 kiÅŸi 6 bin 146 lira 75'er kuruÅŸ, 4 bilen 3 bin 724 kiÅŸi 89 lira 10'ar kuruÅŸ ve 3 bilen 66 bin 789 kiÅŸi 13 lira 25'er kuruÅŸ ikramiye kazandÄ±.

BÃ¼yÃ¼k ikramiye isabet eden kuponun, Bursa'nÄ±n MustafakemalpaÅŸa ilÃ§esinden yatÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

Ã‡ekiliÅŸte toplam 2 milyon 765 bin 549 lira 70 kuruÅŸ ikramiye daÄŸÄ±tÄ±ldÄ±.

HasÄ±lattan KDV olarak 916 bin 383 lira 20 kuruÅŸ, Åžans OyunlarÄ± Vergisi olarak da 512 bin 138 lira 83 kuruÅŸ kamuya aktarÄ±lacak.

SAYISAL LOTO SONUÃ‡LARI

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