SayÄ±sal Loto sonuÃ§larÄ± 7 AÄŸustos 2019 | Ä°kramiye katlanÄ±yor...

SayÄ±sal Loto oyununun 1242. hafta Ã§ekiliÅŸinde 6 bilen Ã§Ä±kmayÄ±nca 6 milyon 522 bin 49 lira devretti.

Milli Piyango Ä°daresi Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Ã§ekiliÅŸte 5 bilen 135 kiÅŸi 4 bin 436 lira, 4 bilen 5 bin 841 kiÅŸi 77 lira 65'ÅŸer kuruÅŸ ve 3 bilen 101 bin 564 kiÅŸi 11 lira 75'er kuruÅŸ ikramiye kazandÄ±.

Ã‡ekiliÅŸte toplam 2 milyon 245 bin 858 lira ikramiye daÄŸÄ±tÄ±ldÄ±.

HasÄ±lattan KDV olarak 1 milyon 240 bin 269 lira, Åžans OyunlarÄ± Vergisi olarak da 693 bin 166 lira kamuya aktarÄ±lacak.

SAYISAL LOTO SONUÃ‡LARI

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