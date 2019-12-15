15.12.2019 - 13:08 |
14 Aralık Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 1. devir yaşandı
Sayısal Loto sonuçları dün akşam canlı yayınla belli oldu. Geçen çekilişte Diyarbakır'ın Sur ilçesine giden büyük ikramiye bu çekilişte kimse kazanamadı. İşte 14 Aralı Sayısal Loto sonuçları...
Oynayanlarına milyonlarca lira kazanma imkanı sunan Milli Piyango'nun 5 farklı kazanç şans oyunundan biri olan Sayısal Loto'nun sonuçları belli oldu. 14 Aralık 1279. çekilişinde Sayısal Loto'yu bilen çıkmadı. 1 milyon 868 bin 19 lira 85 kuruş çarşamba gününe devretti.
1279. hafta çekilişinde düşen numaralar şöyle: 09-22-24-25-39-40
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 127 kişi 5 bin 885'er lira, 4 bilen 6 bin 365 kişi 88 lira 5'er kuruş ve 3 bilen 121 bin 981 kişi ise 12 lira 25'er kuruş ikramiye kazandı.