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15.12.2019 - 13:08 |

14 Aralık Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 1. devir yaşandı

Sayısal Loto sonuçları dün akşam canlı yayınla belli oldu. Geçen çekilişte Diyarbakır'ın Sur ilçesine giden büyük ikramiye bu çekilişte kimse kazanamadı. İşte 14 Aralı Sayısal Loto sonuçları...

14 Aralık Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 1. devir yaşandı

 

Oynayanlarına milyonlarca lira kazanma imkanı sunan Milli Piyango'nun 5 farklı kazanç şans oyunundan biri olan Sayısal Loto'nun sonuçları belli oldu. 14 Aralık 1279. çekilişinde Sayısal Loto'yu bilen çıkmadı. 1 milyon 868 bin 19 lira 85 kuruş çarşamba gününe devretti.

1279. hafta çekilişinde düşen numaralar şöyle: 09-22-24-25-39-40

14 Aralık Sayısal Loto sonuçları açıklandı 1. devir yaşandı

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 127 kişi 5 bin 885'er lira, 4 bilen 6 bin 365 kişi 88 lira 5'er kuruş ve 3 bilen 121 bin 981 kişi ise 12 lira 25'er kuruş ikramiye kazandı.

Komandolardan öğrencilere videolu mesajAntalya Serik Kızılören İlkokulu öğrencilerinin Mehmetçiğe gönderdiği mektuplara, Hakkari Dağ Komando Tugayı 3'üncü Tabur Komutanlığında görevli askerler çektikleri video ile cevap verdi.
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