Oynayanlarına milyonlarca lira kazanma imkanı sunan Milli Piyango'nun 5 farklı kazanç şans oyunundan biri olan Sayısal Loto'nun sonuçları belli oldu. 14 Aralık 1279. çekilişinde Sayısal Loto'yu bilen çıkmadı. 1 milyon 868 bin 19 lira 85 kuruş çarşamba gününe devretti.

1279. hafta çekilişinde düşen numaralar şöyle: 09-22-24-25-39-40





Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 127 kişi 5 bin 885'er lira, 4 bilen 6 bin 365 kişi 88 lira 5'er kuruş ve 3 bilen 121 bin 981 kişi ise 12 lira 25'er kuruş ikramiye kazandı.