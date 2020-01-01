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01.01.2020 - 21:57 |

Sayısal Loto sonuçları açıklandı 1 Ocak 2020 (MPİ canlı bilet kupon ikramiye çekiliş sonuç sorgulama)

Sayısal Loto'da 1 Ocak 2020 çekiliş sonuçlar açıklandı. Milyonlarca vatandaşın merakla araştırdığı Sayısal Loto canlı çekilişinde kazandıran numaraları bir araya getirdik. İşte Çarşamba ve Cumartesi günlerinin vazgeçilmez şans oyunun Sayısal Loto'nun bugünkü sonuçları...

Sayısal Loto sonuçları açıklandı 1 Ocak 2020 (MPİ canlı bilet kupon ikramiye çekiliş sonuç sorgulama)

Sayısal Loto sonuçları açıklandı. MPİ tarafından haftanın iki günü çekilişi gerçekleşen Sayısal Loto'da haftanın ilk çekilişi bu akşam yapıldı. Peki Sayısal Loto'da 6 bilen çıktı mı? İşte 1 OCAK 2020 Sayısal Loto'da kazandıran numaralar...

1 OCAK 2020 SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

13-25-32-33-34-49

SAYISAL LOTO SONUÇ SORGULAMA EKRANI

Boğulmak üzereyken kurtarıldı, sözleri şoke ettiKartal'da denize atlayan bir kişi, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Boğulmak üzereyken kurtarılan kişinin polise verdiği ifadede denize yüzmek için girdiğini söylediği öğrenildi.
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