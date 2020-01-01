Sayısal Loto sonuçları açıklandı 1 Ocak 2020 (MPİ canlı bilet kupon ikramiye çekiliş sonuç sorgulama)

Sayısal Loto sonuçları açıklandı. MPİ tarafından haftanın iki günü çekilişi gerçekleşen Sayısal Loto'da haftanın ilk çekilişi bu akşam yapıldı. Peki Sayısal Loto'da 6 bilen çıktı mı? İşte 1 OCAK 2020 Sayısal Loto'da kazandıran numaralar...



1 OCAK 2020 SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

13-25-32-33-34-49



SAYISAL LOTO SONUÇ SORGULAMA EKRANI