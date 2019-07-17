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17.07.2019 - 07:49

Sayısal Loto sonuçları açıklandı (17 Temmuz MPİ Sayısal Loto çekiliş sonuç sorgulama)

Sayısal Loto'da 1236. hafta çekiliş sonuçları belli oldu. Bir süredir Çarşamba ve Cumartesi olmak üzere haftada iki kez oynanmaya başlanan Sayısal Loto bu akşam saat 21:45'te çekildi. Peki milyonlarca vatandaşımızın şansını denediği Sayısal Loto'da bu akşam hangi şanslı numaralar kazandırdı?

Sayısal Loto sonuçları açıklandı (17 Temmuz MPİ Sayısal Loto çekiliş sonuç sorgulama)

Sayısal Loto'da haftanın ilk çekilişinin sonuçları az önce açıklandı. Milli Piyango İdaresi tarafından haftada iki kez düzenlenen eğlenceli oyunun bu akşamki sonuçlarını sizler için bir araya getirdik. İşte 17 Temmuz Sayısal Loto çekiliş sonuç sorgulama ekranı...

17 TEMMUZ SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

6, 15, 25, 27, 36, 44

Sayısal Loto sonuçları açıklandı (17 Temmuz MPİ Sayısal Loto çekiliş sonuç sorgulama)


SAYISAL LOTO SONUÇ SORGULAMA EKRANI

Berberi 'kadına neden baktın?' diyerek dövdülerAdıyaman'da, erkek kuaförü Hasan Hekimoğlu, iş yerine gelen şüpheliler tarafından bir kadına baktığı iddiası ile sopalarla dövüldü.
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