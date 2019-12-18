18.12.2019 - 21:47 |
Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu (18 Aralık MPİ canlı bilet sonuç kupon ikramiye sorgulama)
Sayısal Loto'da 18 Aralık çekiliş sonuçlar açıklandı. Milyonlarca vatandaşın merakla araştırdığı Sayısal Loto canlı çekilişinde kazandıran numaraları bir araya getirdik. İşte Çarşamba ve Cumartesi günlerinin vazgeçilmez şans oyunun Sayısal Loto'nun bugünkü sonuçları...
Sayısal Loto sonuçları açıklandı. MPİ tarafından haftanın iki günü çekilişi gerçekleşen Sayısal Loto'da haftanın ilk çekilişi bu akşam yapıldı. Peki Sayısal Loto'da 6 bilen çıktı mı? İşte 18 Aralık 2019 Sayısal Loto'da kazandıran numaralar...
18 ARALIK SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
1, 6, 13, 24, 25, 37
SAYISAL LOTO SONUÇ SORGULAMA EKRANI