Sayısal Loto sonuçları açıklandı. MPİ tarafından haftanın iki günü çekilişi gerçekleşen Sayısal Loto'da haftanın ilk çekilişi bu akşam yapıldı. Peki Sayısal Loto'da 6 bilen çıktı mı? İşte 18 Aralık 2019 Sayısal Loto'da kazandıran numaralar...



18 ARALIK SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI



1, 6, 13, 24, 25, 37









SAYISAL LOTO SONUÇ SORGULAMA EKRANI