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28.09.2019 - 20:56 |

Sayısal Loto sonuçları açıklandı... 2 devir yaşanmıştı!

Geçen hafta 2. kez devreden Sayısal Loto sonuçları açıklandı. 28 Eylül 1257. çekilişinde 03-13-15-17-28-32 numaraları geldi. Bu hafta da 6 bilen çıkmadı.

Sayısal Loto sonuçları açıklandı... 2 devir yaşanmıştı!

Haftada iki kez gerçekleşen Sayısal Loto'nun 1257. çekilişi bugün gerçekleşti. Saat 21.15'te canlı yayında gerçekleşen Sayısal Loto'da düşen numaralar şöyleydi: 03-13-15-17-28-32

Sayısal Loto sonuçları açıklandı... 2 devir yaşanmıştı

BU HAFTA DA 6 BİLEN ÇIKMADI

Sayısal Loto sonuçlarında 6 bilen çıkmadı ve 5 milyon 285 bin 345 lira 36 kuruş kazandı. 5 bilenler 5.948,50 TL 4 bilenler 79,40 TL 3 bilenler 11,70 TL kazandı.

EÇEN ÇEKİLİŞTE NE OLMUŞTU?

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 25 Eylül çekilişinde 6 bilen çıkmazken çekilişte 5 bilen 88 kişi 5 bin 948 lira 50’şer kuruş, 4 bilen 4 bin 464 kişi 88 lira 60’ar kuruş ve 3 bilen 84 bin 152 kişi ise 12 lira 40’ar kuruş ikramiye kazandı.

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