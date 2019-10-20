20.10.2019 - 12:06 |
Sayısal LOTO sonuçları açıklandı! 2 milyon bir kişiye gitti
Sayısal Loto sonuçları açıklandı. iki çekiliştir üst üste 1 kişi büyük ikramiye kazandı. Talihli bu sefer İzmir Gaziemir'dendi. Şanslı kişi 2 milyon 19 bin liranın sahibi oldu. işte düşen numaralar...
Çarşamba ve Cumartesi günlerinin vazgeçilmez şans oyunu olan Sayısal Loto'nun 1263. çekiliş dün gerçekleşti. Sayısal Loto'nun 19 Ekim tarihli çekilişinde büyük ikramiyeyi 1 kişi bildi. İzmir Gaziemir'deki talihli 2 milyon 19 bin lira kazandı.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 162 kişi 4 bin 989 lira, 4 bilen 7 bin 890 kişi 77 lira ve 3 bilen 136 bin 521 kişi ise 11 lira 80 'er kuruş ikramiye kazandı.