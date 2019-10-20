Sayısal LOTO sonuçları açıklandı! 2 milyon bir kişiye gitti

Çarşamba ve Cumartesi günlerinin vazgeçilmez şans oyunu olan Sayısal Loto'nun 1263. çekiliş dün gerçekleşti. Sayısal Loto'nun 19 Ekim tarihli çekilişinde büyük ikramiyeyi 1 kişi bildi. İzmir Gaziemir'deki talihli 2 milyon 19 bin lira kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 162 kişi 4 bin 989 lira, 4 bilen 7 bin 890 kişi 77 lira ve 3 bilen 136 bin 521 kişi ise 11 lira 80 'er kuruş ikramiye kazandı.