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17.11.2019 - 09:27 |

Sayısal Loto sonuçları açıklandı... 2 milyon devretti

Sayısal Loto sonuçları açıklandı. Geçen hafta çekilişte Adana Seyhan'a giden büyük ikramiye bu hafta devretti. İşte 1271. çekilişte düşen numaralar...

Sayısal Loto sonuçları açıklandı... 2 milyon devretti

 

Sayısal Loto sonuçları dün açıklandı. Haftada iki kez gerçekleştirilen çekilişte dün akşam 16-32-33-34-43-45 numaraları düşerken büyük ikramiyeyi kimse bilemedi. 2 milyon 85 b,n 156 lira 52 kuruş çarşamba günü sahibini arayacak. İşte detaylar...

Sayısal Loto sonuçları açıklandı... 2 milyon devretti

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 151 kişi 5 bin 523 lira 55'er kuruş, 4 bilen 6 bin 978 kişi 89 lira 70'er kuruş ve 3 bilen 133 bin 955 kişi ise 12 lira 45'er kuruş ikramiye kazandı.

 

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