17.11.2019 - 09:27 |
Sayısal Loto sonuçları açıklandı... 2 milyon devretti
Sayısal Loto sonuçları açıklandı. Geçen hafta çekilişte Adana Seyhan'a giden büyük ikramiye bu hafta devretti. İşte 1271. çekilişte düşen numaralar...
Sayısal Loto sonuçları dün açıklandı. Haftada iki kez gerçekleştirilen çekilişte dün akşam 16-32-33-34-43-45 numaraları düşerken büyük ikramiyeyi kimse bilemedi. 2 milyon 85 b,n 156 lira 52 kuruş çarşamba günü sahibini arayacak. İşte detaylar...
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 151 kişi 5 bin 523 lira 55'er kuruş, 4 bilen 6 bin 978 kişi 89 lira 70'er kuruş ve 3 bilen 133 bin 955 kişi ise 12 lira 45'er kuruş ikramiye kazandı.