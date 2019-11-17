Sayısal Loto sonuçları açıklandı... 2 milyon devretti

Sayısal Loto sonuçları dün açıklandı. Haftada iki kez gerçekleştirilen çekilişte dün akşam 16-32-33-34-43-45 numaraları düşerken büyük ikramiyeyi kimse bilemedi. 2 milyon 85 b,n 156 lira 52 kuruş çarşamba günü sahibini arayacak. İşte detaylar...

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 151 kişi 5 bin 523 lira 55'er kuruş, 4 bilen 6 bin 978 kişi 89 lira 70'er kuruş ve 3 bilen 133 bin 955 kişi ise 12 lira 45'er kuruş ikramiye kazandı.