Sayısal Loto sonuçları açıklandı: 3 kişi 1 milyon kazandı

Çarşamba ve cumartesi günlerinin vazgeçilmez şans oyunlarından biri olan Sayısal Loto dün 3 kişinin yüzünü güldürdü. 1253. çekilişte büyük ikramiye İstanbul Bakırköy, İstanbul Beşiktaş ve İzmir Konak'a gitti. Talihliler 1.035.671,10 TL'nin sahibi oldu.

14 Eylül Sayısal Loto çekilişinde düşen numaralar: 01-06-12-15-19-26





Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 193 kişi 4 bin 66 lira 10’ar kuruş, 4 bilen 6 bin 948 kişi 85 lira 5’er kuruş ve 3 bilen 125 bin 854 kişi ise 12 lira 45’er kuruş ikramiye kazandı.

BİR ÖNCEKİ ÇEKİLİŞTE NE OLMUŞTU?

Sayısal Loto oyununun 1252. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 1 milyon 145 bin 291 lira 40 kuruş devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 62 kişi 7 bin 389 lira 80'er kuruş, 4 bilen 3 bin 556 kişi 97 lira 25'er kuruş ve 3 bilen 67 bin 951 kişi ise 13 lira 45'er kuruş ikramiye kazandı.