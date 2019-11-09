Sayısal Loto sonuçları açıklandı... Bir devir daha!

Sayısal Loto'nun 1269. çekilişi saat 21.15'te gerçeklleşti. 9 Kasım tarihli çekilişte bir devir daha yaşandı. Böylelikle 3 milyon 382 bin 760 lira 98 kuruş 13 Kasım tarihli çekilişte sahibini arayacak.

1269. Sayısal Loto'da düşen numaralar şöyle: 01-02-19-22-40-44

9 Kasım 2019 Sayısal Loto çekilişinde diğer ikramiye dağılımı şöyle: 5 bilen 212 kişi 7 bin 40 lira, 4 bilen 6 bin 643 kişi 69 lira 75 kuruş, 3 bilen 125 bin 906 kişi ise 13 lira 50 kuruş ikramiye kazandı.