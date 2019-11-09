09.11.2019 - 22:42 |
Sayısal Loto sonuçları açıklandı... Bir devir daha!
Sayısal Loto geçen çarşamba devretmişti. On binlerce kişi milyoner olma umuduyla cumartesi günkü Sayısal Loto için kupon yaptı. 1269'uncu çekiliş saat 21.45'te gerçekleşirken düşen rakamlar sonrası bir devir daha yaşandı.
Sayısal Loto'nun 1269. çekilişi saat 21.15'te gerçeklleşti. 9 Kasım tarihli çekilişte bir devir daha yaşandı. Böylelikle 3 milyon 382 bin 760 lira 98 kuruş 13 Kasım tarihli çekilişte sahibini arayacak.
1269. Sayısal Loto'da düşen numaralar şöyle: 01-02-19-22-40-44
9 Kasım 2019 Sayısal Loto çekilişinde diğer ikramiye dağılımı şöyle: 5 bilen 212 kişi 7 bin 40 lira, 4 bilen 6 bin 643 kişi 69 lira 75 kuruş, 3 bilen 125 bin 906 kişi ise 13 lira 50 kuruş ikramiye kazandı.