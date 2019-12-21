Sayısal Loto sonuçları açıklandı! Devir gerçekleşti

Sayısal Loto'nun 1281. çekilişi biraz önce gerçekleşti. Canlı yayında noter huzurunda yapılan çekilişte 15-19-23-34-36-41 numaraları düştü. 21.30'da açıklanan sonuçlara göre büyük ikramiyeyi kimse bilemedi ve 1 milyon 867 bin 760 lira 94 kuruş çarşamba günkü çekilişte sahibini arayacak.

BİR ÖNCEKİ ÇEKİLİŞTE NELER OLMUŞTU?

Geçen hafta büyük ikramiye İzmir Balçova'ya çıkmıştı. Talihli 3.166.035,30 TL'nin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 78 kişi 6 bin 657'şer lira, 4 bilen 4 bin 397 kişi 88'er lira ve 3 bilen 81 bin 99 kişi ise 12 lira 80'er kuruş ikramiye kazandı. Büyük ikramiye isabet eden kuponun, İzmir'in Balçova ilçesinden yatırıldığı belirtildi.