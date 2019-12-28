28.12.2019 - 21:17 |
Yılın son Sayısal Loto sonuçları açıklandı... İşte Sayısal Loto'da düşen numaralar
Sayısal Loto sonuçları açıklandı. Son iki çekiliştir devreden Sayısal Loto'nun 28 Aralık tarihli çekilişinde 07-12-15-17-19-48 numaraları düştü. Geçen haftadan devreden tutar ise 3 milyon 136 bin 818 liraydı.
Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi yaklaşırken yılın son Sayısal Loto çekilişi gerçekleşti. Geçen hafta da kimsenin bilemediği Sayısal Loto'da bu çekilişte 07-12-15-17-19-48 numaraları düştü.
3. DEVİR YAŞANDI
Düşen numaralar sonrası 3. devir yaşandı. Sonuçlar sonrası 5 milyon 122 bin 952 lira 37 kuruş devretti. 5 bilenler 7 bin 358 lira, 4 bilenler 89 lira ve 3 bilenler 12.20 TL kazandı.
GEÇEN HAFTA NE OLDU?
Şans oyununun 1282. çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 3 milyon 136 bin 818 lira tutarındaki ikramiye devretti.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 64 kişi 7 bin 932'şer lira, 4 bilen 3 bin 597 kişi 106'şar lira ve 3 bilen 72 bin 876 kişi de 13 lira 90'ar kuruş ikramiye kazandı.
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