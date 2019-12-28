Yılın son Sayısal Loto sonuçları açıklandı... İşte Sayısal Loto'da düşen numaralar

Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi yaklaşırken yılın son Sayısal Loto çekilişi gerçekleşti. Geçen hafta da kimsenin bilemediği Sayısal Loto'da bu çekilişte 07-12-15-17-19-48 numaraları düştü.

3. DEVİR YAŞANDI

Düşen numaralar sonrası 3. devir yaşandı. Sonuçlar sonrası 5 milyon 122 bin 952 lira 37 kuruş devretti. 5 bilenler 7 bin 358 lira, 4 bilenler 89 lira ve 3 bilenler 12.20 TL kazandı.

GEÇEN HAFTA NE OLDU?

Şans oyununun 1282. çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 3 milyon 136 bin 818 lira tutarındaki ikramiye devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 64 kişi 7 bin 932'şer lira, 4 bilen 3 bin 597 kişi 106'şar lira ve 3 bilen 72 bin 876 kişi de 13 lira 90'ar kuruş ikramiye kazandı.