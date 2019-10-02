02.10.2019 - 21:48 |
Sayısal Loto sonuçları açıklandı! (MPİ 2 Ekim çekiliş sonucu sorgulama ekranı)
Sayısal Loto'da bir çekiliş bu akşam gerçekleştirildi. 1258. hafta çekilişine sahne olan Sayısal Loto'da çıkan şanslı numaraları sizler için bir araya getirdik. İşte yurdumuzun dört bir yanında şansını deneyen milyonlarca vatandaşımızın merak ettiği günün Sayısal Loto sonuçları ve sonuç sorgulama ekranı...
Sayısal Loto'da haftanın ilk çekilişinin sonuçları az önce açıklandı. Milli Piyango İdaresi tarafından haftada iki kez düzenlenen eğlenceli oyunun bu akşamki sonuçlarını sizler için bir araya getirdik. İşte 2 Ekim Sayısal Loto çekiliş sonuç sorgulama ekranı..
2 EKİM SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
16, 17, 31, 33, 34, 42,
SAYISAL LOTO SONUÇ SORGULAMA EKRANI