Sayısal Loto sonuçları açıklandı! (MPİ 25 Eylül çekiliş sonucu sorgulama ekranı)

Sayısal Loto'da bir çekiliş bu akşam gerçekleştirildi. 1256. hafta çekilişine sahne olan Sayısal Loto'da çıkan şanslı numaraları sizler için bir araya getirdik. İşte yurdumuzun dört bir yanında şansını deneyen milyonlarca vatandaşımızın merak ettiği günün Sayısal Loto sonuçları ve sonuç sorgulama ekranı...



25 EYLÜL SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI



4, 6, 10, 13, 26, 39









SAYISAL LOTO SONUÇ SORGULAMA EKRANI