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25.09.2019 - 21:47 |

Sayısal Loto sonuçları açıklandı! (MPİ 25 Eylül çekiliş sonucu sorgulama ekranı)

Sayısal Loto'da haftanın ilk çekilişinin sonuçları az önce açıklandı. Milli Piyango İdaresi tarafından haftada iki kez düzenlenen eğlenceli oyunun bu akşamki sonuçlarını sizler için bir araya getirdik. İşte 25 Eylül Sayısal Loto çekiliş sonuç sorgulama ekranı..

Sayısal Loto sonuçları açıklandı! (MPİ 25 Eylül çekiliş sonucu sorgulama ekranı)

Sayısal Loto'da bir çekiliş bu akşam gerçekleştirildi. 1256. hafta çekilişine sahne olan Sayısal Loto'da çıkan şanslı numaraları sizler için bir araya getirdik. İşte yurdumuzun dört bir yanında şansını deneyen milyonlarca vatandaşımızın merak ettiği günün Sayısal Loto sonuçları ve sonuç sorgulama ekranı...

25 EYLÜL SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

4, 6, 10, 13, 26, 39

Sayısal Loto sonuçları açıklandı (MPİ 25 Eylül çekiliş sonucu sorgulama ekranı)



SAYISAL LOTO SONUÇ SORGULAMA EKRANI

Netanyahu yeni hükümeti kurmakla görevlendirildiİsrail Devlet Başkanı Reuven Rivlin, Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud’un seçimde ikinci sırada gelmesine rağmen Netanyahu’yu resmen yeni hükümeti kurmakla görevlendirdi.
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